رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي دعا بومبيو للشهادة أمام اللجنة حول مقتل سليماني

دعا رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ ب​مجلس النواب​ الأميركي ​إليوت إنجل، وزير الخارجية مايك بومبيو للشهادة أمام اللجنة حول مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

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