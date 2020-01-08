الأرجنتين تسحب اعترافها بغوايدو كرئيس لفنزويلا

أعلنت ​الحكومة​ ​الأرجنتين​ية أنها ليست هي التي اعترفت بزعيم المعارضة في ​فنزويلا​ ​خوان غوايدو​ رئيسا مؤقتا للبلاد، مؤكدة سحب وثائق الاعتماد من ممثلته في بوينس آيرس.

ووجهت الحكومة الأرجنتينية رسالة موجهة إلى ممثلة غوايدو، إليسا تروتا غاموس، تعلن انتهاء "مهمتها الخاصة" في الأرجنتين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأرجنتينية، إلى أن ممثلة غوايدو "كانت تقوم بمهمة خاصة في البلاد وفقا للصلاحيات التي منحتها لها الإدارة السابقة، لكنها لم تكن سفيرة فنزويلية رسمية. ونحن لم نعترف بغوايدو كرئيس، بل كزعيم للمعارضة فقط، وبناء على ذلك نعتبر أنه ليست هناك أي مهمة خاصة للتمثيل".

وفي تعليق لها على الرسالة، أصدرت تروتا بياناً لفتت فيه الى أنها تحترم "القرارات السيادية للأرجنتين. ونحن منفتحون على جميع أنواع الحديث والحوار التي قد تقام مع الحكومة الأرجنتينية بهدف المساهمة في استعادة الديمقراطية في فنزويلا".

تجدر الإشارة الى أن الأرجنتين اعترفت بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا منذ عامين، في عهد الرئيس السابق ماوروسيو ماكري.