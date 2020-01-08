هوك: لو لم نتخذ الإجراء الحاسم بقتل سليماني لقتل الكثير من الأميركيين

لفت المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، إلى ان "قائد فيلق القدس قاسم ​سليماني​ كان يبحث ويخطط الهجوم على ​الولايات المتحدة​ ومصالحها في العراق وغيرها".

ورأى انه "لو لم نتخذ الإجراء الحاسم بقتل سليماني لقتل الكثير من الأميركيين"، وأضاف "حملة الضغوط القصوى ضد إيران مستمرة وسنحرم النظام الإيراني من العائدات التي تساعده بأنشطته المزعزعة".