"أنصار الله": التحالف يمنع وصول 15 سفينة نفط وغذاء إلى الحديدة

اتهمت جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​"، ​التحالف العربي​، الذي تقوده ​السعودية​ باحتجاز 15 ​سفينة​ مشتقات نفطية وغذاء بينها سفينة تابعة للأمم المتحدة، ومنع وصولها إلى ميناء ​الحديدة​ غرب ​اليمن​. ودانت "استمرار التحالف في منع دخول ​السفن​ إلى الحديدة، رغم حصولها على تصاريح من ​الأمم المتحدة​ واستيفائها إجراءات التفتيش". واعتبرت "استمرار احتجاز السفن يتنافى كليا مع ​اتفاق السويد​"، و"امعانا في قتل الشعب اليمني الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية".

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