أنصار الله: تصدينا لعملية برية نفذها التحالف العربي شمال اليمن

أعلنت جماعة ​أنصار الله​ في بيان لها، أن مجموعاتها تمكنت من التصدي لعملية برية واسعة حاولت تنفيذها قوات تابعة للتحالف العربي في المنطقة الحدودية الشمالية.

وقد أكدت ​وزارة الدفاع​ في ​صنعاء​ إسقاط ​طائرة​ استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف، في سماء ​محافظة الجوف​ اليمنية.

