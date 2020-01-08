أنصار الله: تصدينا لعملية برية نفذها التحالف العربي شمال اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله في بيان لها، أن مجموعاتها تمكنت من التصدي لعملية برية واسعة حاولت تنفيذها قوات تابعة للتحالف العربي في المنطقة الحدودية الشمالية.
وقد أكدت وزارة الدفاع في صنعاء إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف، في سماء محافظة الجوف اليمنية.
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