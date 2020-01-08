هجوم مسلح على حافلة وسط مالي

أقدم مسلحون مجهولون على التعرض ل​حافلة​ ركاب بهجوم مسلح، أسفر عن إصابة ستة ركاب ثلاثة منهم أصيبوا بجروح خطيرة في منطقة “موبتي” وسط مالي. وأشارت وسائل إعلام محلية أنه "لم تسجل ​وفيات​ في الحادث الذي نفذه مسلحون مجهولون". وقد وقع الحادث عند الجسر الرابط بين بينكاس وسيفاري بمنطقة “موبتي” التي تشهد تصاعد عمليات العنف منذ فترة.



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