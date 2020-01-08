هجوم مسلح على حافلة وسط مالي

أقدم مسلحون مجهولون على التعرض لحافلة ركاب بهجوم مسلح، أسفر عن إصابة ستة ركاب ثلاثة منهم أصيبوا بجروح خطيرة في منطقة “موبتي” وسط مالي.
وأشارت وسائل إعلام محلية أنه "لم تسجل وفيات في الحادث الذي نفذه مسلحون مجهولون".
وقد وقع الحادث عند الجسر الرابط بين بينكاس وسيفاري بمنطقة “موبتي” التي تشهد تصاعد عمليات العنف منذ فترة.
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