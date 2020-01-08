وزير الدفاع الاميركي: لا نريد الحرب مع ايران لكننا مستعدون لها

أكد وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر، في حديث تلفزيوني، ان "​الولايات المتحدة الاميركية​ لا تريد حرباً مع ​ايران​ لكنها مستعدة لها"، لافتاً الى ان "​اميركا​ لا تريد ان يتجه الوضع مع ايران الى التصعيد".

وأشار الى ان "قائد قوة القدس سابقاً قاسم سليماني كان يجتمع في بغداد للتنسيق لضرب منشآت أميركية، والوجود الاميركي بالعراق ضروري لقتال تنظيم داعش". وأوضح ان "رسالة الانسحاب من العراق لم تكن رسمية وغير موقعة وبالتالي لا قيمة لها".