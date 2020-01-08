بارزاني: الأوضاع في المنطقة على حافة الانفجار

أشار زعيم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، الى ضرورة عدم "تعريض العراق لحرب بالوكالة ومصير مجهول"، محذرا من أن "الأوضاع الآن على حافة الانفجار".
وفي رسالته إلى الرأي العام في العراق وإقليم كردستان، لفت الى أن "الأوضاع الآن على حافة الانفجار حيث تتعقد المشاكل وتخرج عن السيطرة، لذا يجب على الجميع ممن يشعرون بالمسؤولية، إيجاد مخرج معقول يصب في مصلحة جميع الأطراف من خلال إعمال العقل والحكمة".
ولفت الى أنه "في حال وجود عملية تسوية على هذا النحو، فإننا لن ندخر جهدا في المساعدة للتوصل إلى حلول، لكن مع ذلك لن نكون مع تعريض البلاد لحرب بالوكالة ومصير مجهول".
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