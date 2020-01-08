رئيس الوزراء اليوناني: صندوق النقد الدولي سيغلق مكتبه في أثينا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن صندوق النقد الدولي سيغلق مكتبه في أثينا.
وبعد اجتماع مع رئيسة صندوق النقد الدولي، أوضح ان "هذه الخطوة تهدف لفتح فصل جديد "لتعاون إيجابي" لأن العلاقة بين الجانبين لم تكن دائما سلسة".
وتخارجت اليونان من ثلاثة برامج للإنقاذ المالي في آب 2018، ويتعافى اقتصادها بعد أزمة ديون استمرت عدة سنوات جلبت ركودا عميقا.
وتمكنت البلاد من سداد مبكر لجزء من قروضها لصندوق النقد، وأبلغ ميتسوتاكيس المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن "في الأشهر الستة الماضية... بدأنا فترة جديدة من النمو وإصلاحات هيكلية فعالة".
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