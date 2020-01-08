بايدن: ترامب أكثر قادة أميركا تهورا على الإطلاق

رأى نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أن الرئيس دونالد ترامب، هو أسوأ من يتولى قيادة القوات المسلحة الأميركية على الإطلاق، وهو الأكثر تهورا على الإطلاق. وقال: "هو أكثر رئيسا لديه شعور بـ"اللامبالاة" وعدم الكفاءة".
ولفت إلى انه "كل يوم يقود فيه دفة الأمن القومي الأميركي يمثل يوما خطيرا للعالم"، مضيفا: "يجب أن نعمل على إخراجه من البيت الأبيض، ويجب على الجميع أن يساعدنا في جعله رئيس لفترة واحدة فقط".
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