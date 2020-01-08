بايدن: ترامب أكثر قادة أميركا تهورا على الإطلاق

رأى نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​، أن الرئيس ​دونالد ترامب​، هو أسوأ من يتولى قيادة ​القوات المسلحة​ الأميركية على الإطلاق، وهو الأكثر تهورا على الإطلاق. وقال: "هو أكثر رئيسا لديه شعور بـ"اللامبالاة" وعدم الكفاءة".

ولفت إلى انه "كل يوم يقود فيه دفة ​الأمن​ القومي الأميركي يمثل يوما خطيرا للعالم"، مضيفا: "يجب أن نعمل على إخراجه من ​البيت الأبيض​، ويجب على الجميع أن يساعدنا في جعله رئيس لفترة واحدة فقط".