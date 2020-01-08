أعلن مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء زين العابدين عثمان، عن توقيف ما يزيد عن 200 عنصر من العصابة المنفلتة المعروفة بـ"النيقرز" بولاية الخرطوم.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن عثمان أن "إدارته قادرة على التصدي للعصابات المنفلتة التي نفذت عددا من الجرائم خلال الفترة الماضية مستغلة الأعياد والتجمعات"، مشيرا إلى أن "هناك خطة أجازها المجلس السيادي مؤخرا لجمع الأسلحة البيضاء والنارية بدأت الشرطة في تنفيذها فعليا من خلال حملات يومية".
جاءت هذه التوقيفات، بعد أن طلبت لجنة عليا مشتركة بالمجلس السيادي السوداني، من قوات الشرطة، شن حملات "النيقرز"، مشددة على ضرورة جمع الأسلحة خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة السودانية: قبضنا على أكثر من 200 شخصا من عصابة "النيقرز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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