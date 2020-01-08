أعلنت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، قرر تجميد بناء ألفي وحدة استيطانية،في مستوطنة جبل ابو غنيم جنوبي القدس المحتلة، رضوخا لـ"ضغوط سياسية".
وقد أكد مكتب نتنياهو الخبر، إلا أن القناة الرسمية نقلت عن مصادر سياسية قولها إن "إسرائيل لن تتوقف عن البناء في المستوطنات بالقدس". مشيرةً الى أن هناك ضغوط تمارسها البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس على الحكومة الإسرائيلية، لإعطاء الضوء الأخضر للشروع بالمشروع الاستيطاني.
وأوضحت القناة أن نتنياهو فاخر أكثر من مناسبة، بأنه هو من بادر إلى إقامة مستوطنة جبل أبو غنيم الجاثمة على أراضي جنوب القدس وشمال بيت لحم، الا أنه جمّد في أكثر من مناسبة، مخططات للبناء الاستيطاني في القدس بدوافع سياسية مؤقتة.
كانت هذه تفاصيل خبر "كان": نتنياهو يجمد بناء 2000 وحدة استيطانية بالقدس بسبب صعوبات سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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