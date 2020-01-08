"كان": نتنياهو يجمد بناء 2000 وحدة استيطانية بالقدس بسبب صعوبات سياسية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ المنتهية ولايته بنيامين ​نتنياهو​، قرر تجميد بناء ألفي وحدة استيطانية،في مستوطنة جبل ابو غنيم جنوبي ​القدس​ المحتلة، رضوخا لـ"ضغوط سياسية".

وقد أكد مكتب نتنياهو الخبر، إلا أن القناة الرسمية نقلت عن مصادر سياسية قولها إن "إسرائيل لن تتوقف عن ​البناء​ في المستوطنات بالقدس". مشيرةً الى أن هناك ضغوط تمارسها ​البلدية​ الإسرائيلية ل​مدينة القدس​ على الحكومة الإسرائيلية، لإعطاء ​الضوء​ الأخضر للشروع بالمشروع الاستيطاني.

وأوضحت القناة أن نتنياهو فاخر أكثر من مناسبة، بأنه هو من بادر إلى إقامة مستوطنة جبل أبو غنيم الجاثمة على أراضي جنوب القدس وشمال ​بيت لحم​، الا أنه جمّد في أكثر من مناسبة، مخططات للبناء الاستيطاني في القدس بدوافع سياسية مؤقتة.

