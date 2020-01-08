بوريل: الاتحاد الأوروبي يرفض التدخل التركي في ليبيا

أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يرفض خطط تركيا لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، داعيا لوقف إطلاق النار هناك.
وفي حديث صحفي عقب لقائه وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا في بروكسل، لفت بوريل الى أن المجتمعون دعوا "إلى وقف إطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد خلال الأيام الأخيرة"، مضيفا أنه "من الواضح أن هذه هي إشارة إلى القرار التركي التدخل في ليبيا، وهذا أمر مرفوض بالنسبة إلينا".
في اشارة أن تركيا كانت قد أعلنت عن إرسال عسكريين إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني، التي تخوض القوات الموالية لها معارك مع قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.
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