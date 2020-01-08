الخارجية الفرنسية تنصح رسميا رعاياها بعدم السفر إلى إيران

نصحت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ رسمياً رعاياها بـ"عدم السفر إلى إيران". ويأتي هذا التحذير بعد "اغتيال ​الولايات المتحدة الاميركية​، قائد قوة القدس اللواء ​قاسم سليماني​، ونائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقي أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد".

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