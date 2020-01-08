"تويتر" يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

قام موقع "تويتر" بإغلاق حساب "رئاسة الجمهورية العربية السورية" بشكل نهائي، دون تقديم أي مبرر، فيما ذكر القائمون على الحساب أن الإغلاق تم خلال نشر أخبار زيارة الرئيس الروسي إلى دمشق.
ولفت القائمون على الحساب، إلى أن "تويتر" أغلق الحساب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، كان آخرها في 9 ديسمبر الماضي، لافتين إلى أنهم بادروا إلى فتح حساب جديد.
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