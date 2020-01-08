"تويتر" يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

قام موقع "​تويتر​" بإغلاق حساب "​رئاسة الجمهورية​ العربية السورية" بشكل نهائي، دون تقديم أي مبرر، فيما ذكر القائمون على الحساب أن الإغلاق تم خلال نشر ​أخبار​ زيارة الرئيس الروسي إلى دمشق.

ولفت القائمون على الحساب، إلى أن "تويتر" أغلق الحساب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، كان آخرها في 9 ديسمبر الماضي، لافتين إلى أنهم بادروا إلى فتح حساب جديد.

