وصل الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​تركيا​، حيث من المقرر اجراء محادثات ثنائية مع نظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​، وتدشيّن مشروع "السيل التركي" لضخ ​الغاز​ الروسي إلى تركيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يصل الى تركيا لإجراء محادثات ثنائية مع نظيره التركي أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.