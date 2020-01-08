عراقجي: الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية حققت توازنا معقولا بالاتفاق النووي

لفت مساعد وزير الخارجية ال​إيران​ية ​عباس عراقجي​، إلى أنّه "لم يعد لدينا أي قيود فى مجال التخصيب، لكن ما يحدث على الأرض ومقدار التخصيب داخل البلاد، يعتمد على برنامج منظمة ​الطاقة الذرية​ واحتياجات البلاد"، مركّزًا على أنّ "الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية لا تعني أنّ ​الاتفاق النووي​ قد انتهى، بل الوصول إلى توازن معقول في الاتفاق النووي".

وأوضح في كلمة خلال مجمع حوار ​طهران​، أنّ "اتخاذ هذه الخطوة لا يعني أنّ الاتفاق النووي قد انتهى، أو أنّ إيران قد انسحبت من الاتفاق، بل الوصول إلى توازن في الاتفاق"، مشدّدًا على أنّة "انسحاب ​الولايات المتحدة الأميركية​ من الاتفاق قد أخل بميزان القوى في هذا الاتفاق الدولي، والآن نعتقد أنّنا وصلنا إلى توازن معقول في الاتفاق من خلال الحد من الالتزامات النووية".