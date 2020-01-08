لفت مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، إلى أنّه "لم يعد لدينا أي قيود فى مجال التخصيب، لكن ما يحدث على الأرض ومقدار التخصيب داخل البلاد، يعتمد على برنامج منظمة الطاقة الذرية واحتياجات البلاد"، مركّزًا على أنّ "الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية لا تعني أنّ الاتفاق النووي قد انتهى، بل الوصول إلى توازن معقول في الاتفاق النووي".
وأوضح في كلمة خلال مجمع حوار طهران، أنّ "اتخاذ هذه الخطوة لا يعني أنّ الاتفاق النووي قد انتهى، أو أنّ إيران قد انسحبت من الاتفاق، بل الوصول إلى توازن في الاتفاق"، مشدّدًا على أنّة "انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق قد أخل بميزان القوى في هذا الاتفاق الدولي، والآن نعتقد أنّنا وصلنا إلى توازن معقول في الاتفاق من خلال الحد من الالتزامات النووية".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية حققت توازنا معقولا بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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