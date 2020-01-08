شعبان:قرار تحرير ادلب نهائي ولقاء بوتين والاسد هو جزء من الرد على اغتيال سليماني

لفتت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان، الى ان "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى سوريا تكتسب أهمية على أكثر من مستوى، وتأتي احتفاء بالنصر وعودة الأمن والأمان إلى العاصمة السورية، ولهذه الزيارة دلالات كثيرة لاسيما جولته في العاصمة دمشق وزيارة الجامع الاموي والكنيسة المريمية، وهذه الزيارة بالشكل تتناقض مع صورة قوى الارهاب والغدر ضد سوريا".
وفي حديث تلفزيوني، اشارت شعبان الى ان "قرار تحرير ادلب نهائي، ولا يمكن تركها بؤرة للارهاب، وسيتم القضاء على الارهاب في إدلب وتحرير شرق سوريا"، مؤكدةً ان "قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني هو شهيد لسوريا والعراق وكل الاحرار في العالم، وهذه فرصة لاتحاد احرار العالم لمواجهة الظلم والارهاب، ونعتقد أن الرد على اغتياله سيكون اكبر مما نتصور، ولقاء بوتين والرئيس السوري بشار الاسد في دمشق هو جزء من الرد على عملية الاغتيال"، موضحةً ان "قرار استهداف سليماني هو صهيوني بامتياز ولا يخدم مصلحة الشعب الاميركي".
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