ترامب: نريد سحب القوات الأميركية من العراق في مرحلة ما ومستعدون لأي رد

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، انه "يريد سحب القوات الأميركية من العراق في مرحلة ما، ولكن الانسحاب سيعطي لإيران موطئ قدم أكبر كثيرا"، مشيراً الى ان "قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني كان يخطط لهجوم كبير يستهدف المصالح الأميركية، وان واشنطن جاهزة لأي رد إيراني محتمل".

وعن اللقاء الذي جمعه بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أكد ترامب انه "كان اجتماعاً جيداً للغاية، حيث دار النقاش في التجارة والأمور العسكرية وأسعار ​النفط​ و​الأمن​ والاستقرار في ​الشرق الأوسط​".