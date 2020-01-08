نقيب الاطباء:فقدنا بعض المستلزمات الطبية وبعض المستشفيات اغلقت بعض اقسامها

أكد نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​، في حديث تلفزيوني، الى "ان ​القطاع الصحي​ بحالة صعبة جداً ويجب ان يعلم الجميع ان صحة المواطن اقتربت من الخط الاحمر، ولدينا مستلزمات الطبية بدأنا بفقدانها، وبعض ​المستشفيات​ اغلقت بعض اقسامها"، داعياً "المسؤولين لفتح اعتمادات خاصة من اجل إستيراد المستلزمات للحد من الخر القادم"، لافتاً الى ان "بعض المستشفيات اوقفت بعض العمليات التي لها علاقة بقسم القلب والعظم".

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