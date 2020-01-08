حنكش: لتكن جميع الساحات دون إستثناء مفتوحة للناس ولينبض قلب لبنان من جديد

دعا عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "نبني جسوراً للتواصل ما بين اللبنانيين وبين الشعب وممثليه، بدلاً من بناء الجدران والفواصل الحديدية، ولتكن جميع الساحات دون إستثناء مفتوحة للناس ولينبض قلب لبنان من جديد"

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