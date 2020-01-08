مراد: الضغط الخارجي أوصلنا الى ما نحن فيه رغم صرخة جبران باسيل الإقتصادية

علّق الوزير في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ​مقابلة​ رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، قائلا: "أغلب ما أسمعه بالحلقة سمعته على طاولة ​مجلس الوزراء​. ولم يكن هناك نية سليمة للحفاظ على البلد والوضع الإقتصادي من بعض الفرقاء. الضغط الخارجي أوصلنا الى ما نحن فيه رغم صرخة جبران باسيل الإقتصادية على طاولة مجلس الوزراء واليوم يسمعها ​الشعب اللبناني​".

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