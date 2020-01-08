بستاني لحبشي: لم يحصل اي توظيف في الكهرباء عام 2018

ردّت وزير ​الطاقة​ والمياه في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ على عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب انطوان حبشي قائلة: "عام 2018، لم يحصل اي توظيف في ​الكهرباء​ وهذا ما اكدته ​النيابة العامة​ ل​ديوان المحاسبة​، وكذلك لم يتم اي توظيف في القاديشا. اما اذا كان المتعهدون قد استعانوا او استبدلوا عمال فهو امر يعود اليهم حسب الحاجة تنفيذا للمهام المطلوبة بموجب العقود الموقعة معهم ووفق الانظمة."

وكان حبشي قد توّجه لوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ بالسؤال: "هل يمكن اطلاع الرأي العام اللبناني على التوظيفات التي حصلت من خلال مؤسسة كهرباء قاديشا قبل ​الانتخابات​ النيابية لعام 2018 وتأثيرها على الانتخابات في الدائرة التي ترشحت فيها؟".