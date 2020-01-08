علوش: الحريري عائد لممارسة مهمته كرئيس تيار ونائب ومعظم شكل الحكومة من تأليف جميل السيد

لفت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، إلى أنّ "النائب ​جميل السيد​ مشهور بتحضير الطبخات الحكوميّة، وبخاصة تحضير الجو للتوهّم أن هناك جوًّا للتشكيل"، معربًا عن استغرابه التأخّر في تشكيل ​الحكومة​، فـ"بمجرّد تسمية الوزير السابق ​حسان دياب​ ل​تأليف الحكومة​، كنت أعتقد أنّ الطبخة الحكومية جاهزة".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "جزءًا من السيناريو القائم هو إعطاء جو من "التناتع" بين القيادات السياسيّة، وإظهار أنّ هناك نوعًا من معركة وهميّة بين دياب ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ على بعض الأسماء".

وشدّد علوش على أنّ "كلّ المعطيات تؤكّد أنّ الحكومة بمعظم شكلها من تأليف جميل السيد، من استحضار الرئيس المكلف من الأرشيف السياسي و"الأكاديمي" وصولًا إلى الأسماء وطريقة تخريجتها".

وذكر أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ في إجازة لرؤية عائلته، وهو عائد لممارسة مهمّتة كرئيس لـ"تيار المستقبل" وكنائب".