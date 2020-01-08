لفت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، إلى أنّ "النائب جميل السيد مشهور بتحضير الطبخات الحكوميّة، وبخاصة تحضير الجو للتوهّم أن هناك جوًّا للتشكيل"، معربًا عن استغرابه التأخّر في تشكيل الحكومة، فـ"بمجرّد تسمية الوزير السابق حسان دياب لتأليف الحكومة، كنت أعتقد أنّ الطبخة الحكومية جاهزة".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "جزءًا من السيناريو القائم هو إعطاء جو من "التناتع" بين القيادات السياسيّة، وإظهار أنّ هناك نوعًا من معركة وهميّة بين دياب ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على بعض الأسماء".
وشدّد علوش على أنّ "كلّ المعطيات تؤكّد أنّ الحكومة بمعظم شكلها من تأليف جميل السيد، من استحضار الرئيس المكلف من الأرشيف السياسي و"الأكاديمي" وصولًا إلى الأسماء وطريقة تخريجتها".
وذكر أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في إجازة لرؤية عائلته، وهو عائد لممارسة مهمّتة كرئيس لـ"تيار المستقبل" وكنائب".
كانت هذه تفاصيل خبر علوش: الحريري عائد لممارسة مهمته كرئيس تيار ونائب ومعظم شكل الحكومة من تأليف جميل السيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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