عطالله لباسيل: بأخلاقك وصدقك وجرأتك وشفافيتك حاسبت الجميع

توجه وزير شؤون المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​ إلى رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ قائلا: "خصومك انتظروك الليلة أن يحاكموك ويحملوك مسؤولية فشلهم اللذي استمرسنوات. لكن أنت بأخلاقك وصدقك وجرأتك وشفافيتك ووطنيتك ونشاطك ورؤيتك حاسبت الجميع".

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