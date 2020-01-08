الأب فخري مراد ترأس قداس الغطاس بكنيسة القديس جاورجيوس بحاصبيا

احتفلت رعية كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة راشيا الفخار قضاء حاصبيا بعيد الغطاس، وأقيم للمناسبة قداس ترأسه كاهن الرعية الأب فخري مراد الذي تناول في عظته القيم السامية التي يحملها سر الاعتماد الإلهي بالعودة إلى عالم يسوده الخير والمحبة والسلام الذي تفتقده الشعوب المقهورة.
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