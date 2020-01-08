الأب فخري مراد ترأس قداس الغطاس بكنيسة القديس جاورجيوس بحاصبيا

احتفلت رعية ​كنيسة​ القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في ​بلدة راشيا الفخار​ قضاء ​حاصبيا​ ب​عيد الغطاس​، وأقيم للمناسبة قداس ترأسه كاهن الرعية الأب فخري مراد الذي تناول في عظته القيم السامية التي يحملها سر الاعتماد الإلهي بالعودة إلى عالم يسوده الخير و​المحبة​ و​السلام​ الذي تفتقده الشعوب المقهورة.

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