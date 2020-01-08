أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة، أمطار وثلوج يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجياً.
وتوقعت ان يكون طقس الايام المقبلة على الشكل التالي:
الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية (نحذر من تشكل السيول وانجرافات في التربة) كما تنشط الرياح وتنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠متر وما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ال١١٠٠متر.
الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق وتلامس ليلاً ال ١٠٠٠ متر.
الجمعة: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع بعض الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول مساءً الى قليل الغيوم. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق خلال الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الغد غائم مع ضباب على المرتفعات والثلوج على 1300 متر وما دون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.