طقس الغد غائم مع ضباب على المرتفعات والثلوج على 1300 متر وما دون

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة، ​أمطار​ وثلوج يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس الايام المقبلة على الشكل التالي:

الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية (نحذر من تشكل ​السيول​ وانجرافات في التربة) كما تنشط الرياح وتنخفض ​درجات الحرارة​ بشكل بسيط وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٣٠٠متر وما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ال١١٠٠متر.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق وتلامس ليلاً ال ١٠٠٠ متر.

الجمعة: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع بعض الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول مساءً الى قليل الغيوم. نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق خلال الليل.