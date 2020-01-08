حبشي : باسيل قام بتأهيل معمل الزوق بمئات ملايين الدولارات

توجه عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​ في تصريح على مواقع التوصل الاجتماعي إلى وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ قائلا: " ​خطة الكهرباء​ التي وضعتها والوزارة هي بعهدة فريقكم السياسي منذ 10 سنوات والوزيرة الحالية كانت ضمن هذا الفريق، قمت بتأهيل ​معمل الزوق​ الحراري بمئات ملايين الدولارات بينما تقوم الوزيرة ​ندى بستاني​ بانهاء معمل الزوق وانشاء معمل جديد صديق للبيئة".

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