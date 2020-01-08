مصرف لبنان نفى ما يتم تداوله عن دعوة الصرافين للتقيد بالسعر الرسمي للدولار

نفى المكتب الاعلامي ل​مصرف لبنان​ المركزي في بيان، "ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار زعموا بأنه صادر عن حاكم مصرف لبنان يقضي بان على جميع الصرافين التقيد بسعر صرف ​الدولار​ من قبل مصرف لبنان، وذلك تحت اتخاذ اجراءات صارمة بحقهم ب​السجن​ مدة 6 اشهر ودفع غرامة 200 مليون ليرة وسحب رخصة الصيرفة". وأكد المكتب أن "أي قرار لم يصدر عن الحاكم في هذا الخصوص".



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