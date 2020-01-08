ريفي: اللبنانيون يطالبون نصر الله بالتواضع وعدم الحاق لبنان بمحور دمر الوطن

أكد الوزير السابق ​اشرف ريفي​، "ضرورة ان يدعي ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ جميع القوى اللبنانية المعروفة بنزاهتها ووطنيتها الى طاولة حوار لإنقاذ الوطن مما يتخبط به، ومما يعاني منه لا سيما الازمة الاقتصادية الخانقة".

وفي حديث تلفزيوني، شدد ريفي على "ضرورة ايجاد صيغة معينة لطاولة حوار بين الجميع، وان يتخلى الجميع عن تبعيته للخارج، وحزب الله ومعه العهد دخلوا في النفق المظلم"، مشيراً الى ان "اللبنانيون يطالبون الامين العام لحزب الله ​السيد حسن نصر الله​ بالتواضع وعدم الحاق لبنان بمحور ساهم بشكل اساسي في تدمير الوطن"، لافتاً الى "رفضٍ مطلق للأعمال التي يقوم بها حزب الله في لبنان، لا سيما تعليق صور قائد قوة القدس اللواء ​قاسم سليماني​ عند ​طريق المطار​ التي يسيطر عليها الحزب، فلبنان لا يريد ان يتبع لأي محور، وحزب الله يقوم بفرض شروطه عبر سلاحه غير الشرعي، وان اي مغامرة في المنطقة سيتحمل الحزب و​ايران​ المسؤولية الكاملة لأن الوضع البلد لا يتحمل بتاتاً"، مشيراً الى ان "الحراك يناشد كل المعنيين للعودة الى ​الدولة اللبنانية​ فقط لا غير والغاء الدويلة وانهاء ​الفساد​، ويريدون دولة تخدم اللبناني لا المشروع الايراني، والثورة ترفض هيمنة حزب الله على البلد".