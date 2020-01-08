فرعون: الكتل السياسية ما زالت تواكب تأليف الحكومة بعملية المحاصصة

ركّز الوزير السابق ​ميشال فرعون​، على أنّ "هذه السنة هي سنة الخيارات الصعبة. أوّل خيار هو ​تأليف الحكومة​، فإمّا أن يكون رئيس الحكومكة المكلف ​حسان دياب​ منسجمًا مع نفسه، ويقدّم حكومة بإمكانها مواجهة الأزمة وتكسب ثقة الناس و​المجلس النيابي​، أو أن يخضع للضغوطات، أو يعتذر".

ورأى في تصريح تلفزيوني، أنّ "هناك إمكانيّة لتأليف الحكومة"، لافتًا إلى أنّ "الكتل السياسيّة ما زالت تواكب تأليف الحكومة بعمليّة المحاصصة. هناك فساد موجود، في وقت أنّ المشاكل تتعاظم"، مبيّنًا أنّ "الخيار الصعب هو كيفيّة مواجهة الأزمة الماليّة".

وأكّد فرعون أنّ "على القوى الفاعلة أن تتازل"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب ألًّا يَزجّ أحد ​لبنان​ بالعاصفة الكبيرة المدمّرة إقليميًّا".