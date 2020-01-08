ركّز الوزير السابق ميشال فرعون، على أنّ "هذه السنة هي سنة الخيارات الصعبة. أوّل خيار هو تأليف الحكومة، فإمّا أن يكون رئيس الحكومكة المكلف حسان دياب منسجمًا مع نفسه، ويقدّم حكومة بإمكانها مواجهة الأزمة وتكسب ثقة الناس والمجلس النيابي، أو أن يخضع للضغوطات، أو يعتذر".
ورأى في تصريح تلفزيوني، أنّ "هناك إمكانيّة لتأليف الحكومة"، لافتًا إلى أنّ "الكتل السياسيّة ما زالت تواكب تأليف الحكومة بعمليّة المحاصصة. هناك فساد موجود، في وقت أنّ المشاكل تتعاظم"، مبيّنًا أنّ "الخيار الصعب هو كيفيّة مواجهة الأزمة الماليّة".
وأكّد فرعون أنّ "على القوى الفاعلة أن تتازل"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب ألًّا يَزجّ أحد لبنان بالعاصفة الكبيرة المدمّرة إقليميًّا".
كانت هذه تفاصيل خبر فرعون: الكتل السياسية ما زالت تواكب تأليف الحكومة بعملية المحاصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.