درويش طلب من المسؤولين في شركة الكهرباء زيادة ساعات التغذية

تواصل النائب ​علي درويش​ مع مسؤولين في كهرباء ​لبنان​ وقاديشا حول التقنين الكهربائي حيث أفاده مسؤولي التغذية بأن معدل التغذية في لبنان هو 12 ساعة يوميا وفي كل المناطق والإشكال في ​دير عمار​ كان نتيجة تعطل احد المحولات والتقنين هو نتيجة شح الموارد النفطية وأسباب اخرى.

من جهته، طلب النائب درويش من المسؤولين في شركة ​الكهرباء​ السعي لزيادة ساعات التغذية في ​طرابلس​ والجوار وتزويده بكافة المعطيات المعرقلة لإظهارها للرأي العام او وضع الامر أمام الجهات الرقابية لاتخاذ التدابير اللازمة حيث يوجد تقصير.

