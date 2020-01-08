درويش طلب من المسؤولين في شركة الكهرباء زيادة ساعات التغذية

تواصل النائب علي درويش مع مسؤولين في كهرباء لبنان وقاديشا حول التقنين الكهربائي حيث أفاده مسؤولي التغذية بأن معدل التغذية في لبنان هو 12 ساعة يوميا وفي كل المناطق والإشكال في دير عمار كان نتيجة تعطل احد المحولات والتقنين هو نتيجة شح الموارد النفطية وأسباب اخرى.
من جهته، طلب النائب درويش من المسؤولين في شركة الكهرباء السعي لزيادة ساعات التغذية في طرابلس والجوار وتزويده بكافة المعطيات المعرقلة لإظهارها للرأي العام او وضع الامر أمام الجهات الرقابية لاتخاذ التدابير اللازمة حيث يوجد تقصير.
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