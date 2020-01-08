جميل السيد: رفيق الحريري كان من أكبر رموز خدّام والوصاية السورية

أشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن موقع ​تيار المستقبل​ يتهمه "بالتدخل بتشكيل ​الحكومة​ لتوزير شخصيات من زمن ​الوصاية السورية​"، مؤكدا أن هذا الخبر ملفق وعار عن ​الصحة​، لافتا الى أنه كان يتمنى "أن يكون صحيحاً وأن يكون رئيس الحكومة الأسبق ​رفيق الحريري​ حيّاً بيننا كي أوصي بترؤّسه للحكومة كونه كان من أكبر رموز خدّام والوصاية السورية".

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