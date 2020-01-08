لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "اتهام وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ للحزب التقدمي الاشتراكي بمعارضة "مخطط ​الكهرباء​" الذي اعتمده مع فريقه وليس خطة إصلاح الكهرباء هو شرف ندّعيه لما يشكل من تجاوز للقوانين وهدر وإستنزاف للمالية العامة ، وما وصلنا اليه اليوم يثبت ما نقول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: اتهام باسيل لنا بمعارضة مخطط الكهرباء هو شرف ندّعيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.