حاكمة بورتوريكو تعلن حال الطوارئ بعد زلزال









اسماء السيد - غوايانيلا: أعلنت حاكمة بورتوريكو واندا فاسكيز الثلاثاء حال الطوارئ بعد زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب جنوب الجزيرة أحدث دمارا كبيرا.

وقالت فاسكيز إن إعلان حال الطوارئ سيسمح بنشر قوات الحرس الوطني في الجزيرة التي تعرّضت في عام 2017 لإعصار مدمّر.

وأعلن المعهد الجيولوجي الأميركي أن الزلزل وقع عند الساعة 4,24 (8,24 ت غ) وقد حدّد مركزه على بعد 13,6 كلم جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة، بعمق 7 كيلومترات.

وأكد المعهد رصد أكثر من 12 هزة ارتدادية للزلزال.

وخفّض المعهد قوة الزلزال من 6,6 درجات أعلنها مسبقاً إلى 6,5 ومن ثم إلى 6,4.

وأعلنت شركة الكهرباء أن الزلزال أدى إلى انقطاع آلي للتيار عن الشبكة المتضررة أصلا جراء الإعصار ماريا.

وسجّلت أسوأ الأضرار في بلدات السواحل الجنوبية الغربية للجزيرة بما فيها بونس وغوايانيا وغوانيكا.

وأفادت صحيفة "ال نويفو ديا" بمصرع رجل يبلغ 73 عاما جراء سقوط أحد جدران منزله في بونس.

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وعلى وسائل التواصل الاجتماعي قال سكان إنهم استيقظوا على قوة الزلزال.

وفي غوايانيا تعرّضت كنيسة بنيت العام 1841 لأضرار بالغة.

ومنذ 28 كانون الأول/ديسمبر تشهد بورتوريكو هزات أرضية إلا أن زلزال الثلاثاء هو الأعنف.

وضرب زلزال بقوة 5,8 درجات الجزيرة الاثنين، متسبباً بانقطاع الكهرباء وبأضرار مادية بالغة، بدون أن يسفر عن وقوع ضحايا.

وأعلنت فاسكيز منح موظفي القطاع العام عطلة الثلاثاء لرعاية عائلاتهم، متمنّية السلامة للجميع، ومؤكدة تعبئة عامة في المناطق الأكر تضررا.

وطمأنت السكان إلى أن المرافئ لم تتضرر وأن مخزونات الجزيرة من المحروقات ووقود الديزل والغاز الطبيعي تكفي لأسابيع.

وأعلن البيت الأبيض أن رئيس الوكالة الفدرالية لإدارة الأحوال الطارئة بيت غاينور أطلع الرئيس دونالد ترامب على الأوضاع، وهو على اتصال مع الحاكمة.

ويتّهم كثر من سكان بورتوريكو ترامب بالتقصير في تقديم المساعدة اللازمة للجزيرة بعد الإعصار ماريا في العام 2017.

وأوقع الإعصار آلاف القتلى ودمّر شبكة الكهرباء في الجزيرة وشرّد عددا كبيرا من السكان، وفق تقديرات الحكومة.