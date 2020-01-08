محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ): تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق لهجوم صاورخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء. وذكر التلفزيون الإيراني صباح اليوم الأربعاء أن الحرس الثوري نفذ هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية ، بمحافظة الأنبار غربي العراق. ولم ترد تقارير بعد عن حدوث خسائر جراء القصف الصاروخي. وأكد مسؤول أميركي لرويترز عملية إطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية بالعراق.

وأضاف:"لا معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد"، وفق سكاي نيوز عربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.