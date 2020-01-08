الجيش الوطنى الليبي: سيطرنا على 17 مدرعة "تركية الصنع" داخل سرت

أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، أن الجيش الوطنى سيطر على منطقة الوشكة غرب مدينة ‎سرت، وأن قواته تتقدم في اتجاه مصراته، مضيفًا أن :"مصراته بين كماشة الجيش الوطنى الليبى، وأهالى

سرت انتفضوا وتحركوا لمقاتلة الميلشيات وطردوهم بالأغانى والزغاريد والأفراح واستقبلوا الجيش الوطنى استقبال الأبطال، وتم السيطرة على 17 عربة مدرعة داخل سرت، جميعهم تركية الصنع".

وقال "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن الجيش الوطنى سيطر على مدينة سرت الواقعة غربي البلاد، حيث تدعم الجماعات المسلحة الموجودة فيها الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على مدينة طرابلس، مشيرًا إلى أنه يوجد 20 مليون قطعة سلاح موزعة فى ليبيا.