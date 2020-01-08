كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنافس 6 مرشحين على قيادة حزب العمال البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن 6 مرشحين حتى أمس الثلاثاء، اهتمامهم بخلافة جيرمي كوربن لتولي زعامة حزب العمال البريطاني.

وأكدت وزيرة الدولة للتجارة في حكومة الظل، ريبيكا لونغ - بيلي على ترشحها، وينظر على أنها تنتمي إلى فصيل اليسار المتشدد للحزب، وفي حديثها إلى برنامج راديو بي بي سي 4، قالت: "ما زلت أؤيد جيرمي لأنني شعرت أنه كان الرجل المناسب الذي يتمتع بالنزاهة الأخلاقية الصحيحة لقيادة الحزب".

وكان حزب العمال تكبد خسائر فادحة في الانتخابات العامة في ديسمبر الماضي.