كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنافس 6 مرشحين على قيادة حزب العمال البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن 6 مرشحين حتى أمس الثلاثاء، اهتمامهم بخلافة جيرمي كوربن لتولي زعامة حزب العمال البريطاني.
وأكدت وزيرة الدولة للتجارة في حكومة الظل، ريبيكا لونغ - بيلي على ترشحها، وينظر على أنها تنتمي إلى فصيل اليسار المتشدد للحزب، وفي حديثها إلى برنامج راديو بي بي سي 4، قالت: "ما زلت أؤيد جيرمي لأنني شعرت أنه كان الرجل المناسب الذي يتمتع بالنزاهة الأخلاقية الصحيحة لقيادة الحزب".
وكان حزب العمال تكبد خسائر فادحة في الانتخابات العامة في ديسمبر الماضي.
وضمت قائمة المرشحين الآخرين لقيادة حزب العمال، وزير شؤون بريكست بحكومة الظل كير ستارمر الذي يُنظر إليه على أنه مرشح يميل بصورة أكبر تحو الوسط، ووزيرة خارجية الظل إيميلي ثورنبيري، ووزير خزانة الظل كلايف لويس، فضلاً عن عضوتي البرلمان جيس فيليبس وليزا ناندي، وسيتم الإعلان عن زعيم حزب العمال الجديد ونائب الزعيم في 4 أبريل المقبل.