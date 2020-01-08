كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشكل نهائي.. "تويتر" يغلق حساب الرئاسة السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع التدوين القصير "تويتر"، اليوم الثلاثاء، غلق حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية بشكل نهائي.

فيما ذكر القائمون على الحساب أن الإغلاق تم خلال نشر أخبار زيارة الرئيس الروسي إلى دمشق.

وأشار القائمون على الحساب إلى أن "تويتر" أغلق الحساب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، كان آخرها في 9 ديسمبر الماضي، لافتين إلى أنهم بادروا إلى فتح حساب جديد على الوصلة التالية: twitter.com/sy_presidency

وقالت وسائل اعلام روسية، إن اغلاق حساب الرئاسة السورية تم دون تقديم أي مبرر، مشيرة الى أن الإغلاق تم خلال نشر أخبار زيارة الرئيس الروسي إلى دمشق.

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وقالت الرئاسة السورية:" تنويه ..تعرض حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية على تويتر للتوقيف من قبل إدارة الموقع أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ليتم إغلاقه نهائيا دون ذكر أى مبرر خلال نشرنا أخبار زيارة الرئيس بوتين إلى دمشق.. وإليكم الحساب الجديد البديل على الموقع على الرابط".

والتقى الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في دمشق، وفق ما أورد حساب الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، في زيارة مفاجئة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع قبل نحو تسع سنوات.

وأعلنت حسابات الرئاسة أن بوتين وصل "دمشق فى زيارة التقى خلالها الرئيس الأسد في مقر تجميع القوات الروسية" في العاصمة.

ونشرت صورة للأسد وهو يصافح بوتين وجلس قربهما ضباط روس. وأوردت أن الرئيسين "استمعا إلى عرض عسكري من قبل قائد القوات الروسية العاملة في سوريا".