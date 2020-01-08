كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار ترامب: 85% من المواطنين الأمريكيين غير معنيين بتوتر العلاقات مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وليد فارس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "المعارضة الأمريكية سوف تستمر في معارضتها لـدونالد ترامب حتى يوم الانتخابات الرئاسية، مشيًرا إلى أن أكثر من 85% من المواطنين الأمريكيين غير معنيين بتوتر العلاقات بين أمريكا وإيران إلا إذا حدثت ضربة في داخل أمريكا.

ونفى "فارس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، ما تردد أن الرئيس الأمريكي ترامب أقدم على قتل قاسم سليماني من أجل زيادة عدد الناخبين في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وكشف أن تعليمات إلرئيس الأمريكي عدم استفزاز إيران أو أى دولة أخرى، موضحًا أنه كان هناك مفاوضات بين أمريكا وحركة طالبان، ورغم ذلك طالبان توجه ضربات"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي لا يريد المخاطرة بحرب لا يعرف كيف يحسمها.

