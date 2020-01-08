مؤلم..”طوبيس” يدهس مسنا ويرديه قتيلا ضواحي الجديدة!

لقي شيخ، في الستينات من عمره، مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لحادث سير خطير على مستوى شارع بئر انزران بالجديدة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن حافلة للنقل العمومي دهست شيخا مسنا، أثناء مروره بالشارع، ما تسبب في مصرعه في عين المكان في مشهد مؤلم.
وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات، والمصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا حول الحادث .
وجرى إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالجديدة، قصد اخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة.
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