بنكيران: لا أخرج من المنزل لظروف تعرفونها..ولم أكن يوما مثاليا

قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق، لحزب العدالة والتنمية، إنه لم يبقى شيئا من التيارات اليسارية في المغرب، مضيفا في كلمة له، أمام منتخبي العدالة والتنمية بطنجة، اليوم الثلاثاء، أن التيارات اليسارية انهارت في المغرب كليا، أثناء انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأوضح ابن كيران أن اليسار، في وقت سابق، كان مهيمنا في المغرب كباقي دول العالم، إلا أنه وبعد الاضطرابات التي حدثت في العالم، عجلت بانهياره.

وقال الأمين العام السابق لحزب المصباح، إنه “لم يكن يوما مثاليا، لكنه حاول ذلك”، مؤكدا على أهمية المرجعية الإسلامية لحزب المصباح، قائلا: “إنها كالذهب الخالص”.

Advertisements

إلى ذلك، قال الأمين العام السابق لحزب “المصباح” إنه لا يخرج من منزله، واستطرد قائلا: “لظروف تعلمونها”.

وأوضح بنكيران أنه لم يكن يوما مثاليا، لكنه حاول ذلك، مضيفا “من يدعي الإصلاح يجب أن يكون تقريبا مثاليا”، بحسب تعبيره.