قضت المحكمة الإبتدائية بالخميسات، اليوم الثلاثاء، بثلاث سنوات سجنا نافذة، في حق البودكاستر محمد بودوح، المعروف إعلاميا ب”مول الحانوت”.
وقد اعتقل “مول الحانوت”، يوم 5 من دجنبر الماضي، على خلفية نشره فيديو ينتقد فيه الوضع العام، ويشتكي من شخصيتين نافذتين بمدينة الخميسات.
وكان بودوح يتابع بتهم عديدة مثل “القذف والسب العلني، والإساءة للمؤسسات الدستورية..”.
ويشار إلى أن مول الحانوت هو ثاني “بودكاستر”، يحكم عليه بالسجن، بعد مول الكاسكيطة، المحكوم عليه بأربع سنوات سجنا نافذة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مول “الكاسكيطة”..الحكم على “مول الحانوت” ب3 سنوات سجنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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