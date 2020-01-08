المالكي: معاشات البرلمانيين ليست “ريعا” وسنسعى إلى حل واقعي متوافق عليه

عاد موضوع معاشات البرلمانيين ليثار مجددا، اليوم الثلاثاء، بمناسبة حفل إطلاق البوابة الإلكترونية لمجلس النواب، وقال الحبيب المالكي، رئيس المجلس، خلال جوابه عن أسئلة الصحافيين، إن معاشات البرلمانيين ليست ريعا.

وقال المالكي: “أؤكد ما قلته مرارا، المشكل لا يهم فريقا دون آخر، وإنما كل مكونات المجلس، لذلك انطلاقا من هذا الوضع، فإن المشكل ليس له طابع حزبي محض، وهو يهم البرلمان بمجلسيه، ونسعى إلى إيجاد حل توافقي في هذا الشأن”.

ويرى المالكي أن “الوضع الاعتباري للبرلمانيين بصفة عامة، ليس مرتبطا أساسا بوضع مادي، ولكن الوضع الاعتباري أهم من الوضع المادي”.

وأضاف المالكي “وأؤكد لكم أنه ليس بريع، لأن النائب يؤدي شهريا 2900 درهم، وعلينا أن نسجل هذا بكل موضوعية وواقعية، سيكون ريعا عندما لا يؤدي المعني بالأمر ويستفيد”، مشيرا إلى أنه “انطلاقا من كل ذلك، نسعى إلى إيجاد حل واقعي يرضي الجميع، متوافق عليه”.

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يذكر أن موضوع معاشات البرلمانيين لم يعد مطروحا بحدة عَلى جدول أعمال مجلس النواب، بعد التطورات السياسية، التي حصلت منذ شهر غشت 2018.

ويوجد مقترح قانون إصلاح المعاشات، الذي وقعت عليه عدة فرق، أمام لجنة المالية في المجلس، لكن هذه الأخيرة لم تبرمجه بعد، ولم يناقشه مكتبها.

المقترح يرفع سن حصول البرلماني على المعاش إلى 65 سنة، ويثير غضب عدة برلمانيين يرفضون أن يؤدوا مساهماتهم مقابل الحصول على المعاش بعد وصولهم إلى هذا السن.