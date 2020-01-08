أغنية “فهمنا” تقود تلميذا إلى السجن 4 سنوات بالعيون.. بثها بـ”يوتيوب” في أكتوبر

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، أخيرا، بالحبس النافذ 4 سنوات في حق تلميذ آخر يدرس في سلك البكالوريا، أصدر أغنية راب ونشرها بموقع «اليوتيوب» ينتقد فيها المسؤولين، ما فجر حالة الغضب على الأحكام القضائية التي تستهدف حرية التعبير.

وحسب مصادر «أخبار اليوم»، فإن التلميذ، البالغ من العمر 17 سنة، كان أصدر أغنية راب تحمل عنوان «فهمنا»، تنتقد الوضع بالبلاد، وبثها على قناته في «اليوتيوب» في أكتوبر المنصرم، قبل أن يُعتقل يوم الأحد قبل الأخير من لدن السلطات الأمنية، بمدينة المرسى جنوب مدينة العيون، ويجري التحقيق معه، ويقدم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة العيون يوم الثلاثاء المنصرم، حيث حوكم وصدر في حقه حكم بـ4 سنوات حبسا نافذا، وأودع سجن «لكحل» بالمدينة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التلميذ الذي اعتُقل من الملعب المحلي بمدينة المرسى، حيث كان يتابع مباراة في كرة القدم.

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مغني الراب معروف بلقب «ستالين»، سبق وأصدر أغنية أولى أذاعها على قناته بموقع «اليوتيوب» في غشت الماضي، قبل أن يصدر أغنية ثانية بعنوان «فهمنا» ضمّنها انتقادا للأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، وبعض الأحكام القضائية،ليُعتقل بعدها بنحو شهرين، ويحاكَم.

وأصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون بلاغا في الموضوع، معتبرا أن الحكم «قاس»، وأن الأمر يتعلق بتلميذ يتابع دراسته بقسم الثانية بكالوريا بثانوية المرسى بمدينة المرسى جنوب مدينة العيون.

وعبر فرع الجمعية عن خشيته من أن يكون اعتقال وسجن هذا التلميذ بسبب مضمون الأغنية التي أصدرها، ما يعتبر مساسا بحقه المشروع في حرية الرأي والتعبير، وصنف اعتقاله في خانة الاعتقال التعسفي بسبب إبداء الرأي عبر الغناء، مطالبا بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.