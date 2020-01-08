أنهى سيطرة العرب على الجائزة.. ماني أفضل لاعب إفريقي

تُوج السنغالي ساديو ماني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب إفريقي خلال سنة 2019، في حفل نظمته الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” بمدينة الغردقة في مصر.

وتفوق ماني في سباق الظفر بالجائزة، على الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وزميله في ليفربول، المصري محمد صلاح.

وساهم صاحب 27 عاما، في تتويج “الريدز” بألقاب دوري أبطال أوربا، وكأس السوبر الأوربي، وكأس العالم للأندية، فضلا عن قيادته منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية الصيف الماضي بمصر، حيث خسر النهائي لصالح المنتخب الجزائري

أما على المستوى الفردي، أنهى الدولي السنغالي، الدوري الإنجليزي على قائمة الهدافين مناصفة مع صلاح، والغابوني بيير أوباميانغ مهاجم آرسنال، بـ22 هدفا لكل لاعب.

ونجح ماني بتتويجه بجائزة الأفضل، في إنهاء السيطرة العربية على الجائزة في النسخ الثلاث الأخيرة، إذ فاز المصري صلاح بالنسختين الماضيتين، بينما حصد الجزائري محرز نسخة 2016.