إعداد وكر للدعارة في طنجة..إيداع صاحبة الشقة بالسجن والإفراج عن سعوديين بكفالة مالية

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، إيداع امرأة بالسجن المحلي طنجة 1، بعد تورطها في إعداد شقة مفروشة لممارسة البغاء والفساد بإقامة “عايدة” الموجودة بحي بركان، فيما توبع سعوديين إثنين في حالة سراح، بعد أدائهما كفالة مالية قدرها 6 ملايين سنتيم.

وكانت عناصر الشرطة القضائية في مدينة طنجة، قد ضبطت الأسبوع الماضي، سائحين من جنسية سعودية، رفقة مغربيتين، في إحدى الشقق المشبوهة بالدعارة، بعدما تم استدراج صاحبة الشقة، في كمين محكم، إلى مصلحة الشرطة القضائية المداومة، ومن ثمة ألقت عليها القبض، إضافة إلى اعتقالها الحارس الليلي.

ووضعت المصلحة الأمنية المختصة، جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ما عدا الحارس الليلي، الذي تتم متابعته في حالة سراح.