القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت بلديّة الاحتلال الإسرائيليّ، في القدس المحتلة، أن تصادر عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبّر جنوبي القدس المحتلة.
وأكّدت مصادر أنّ موظفين إسرائيليين تابعين للبدليّة، اليوم الثلاثاء، علّقوا منشورات مطبوعة، على أعمدة الكهرباء، وعلى سيقان الأشجار المزروعة بكثافة في تلك الدونمات المُقرر مصادرتها، في حيّ الشقيرات في جبل المكبر، تحوي قرارًا بمصادرة تلك الأراضي تحت ما يسمّى "مصلحة الجمهور".
ويعطي الملصق المؤرّخ في 22 كانون الأول/ ديسمبر، الماضي مالكي الأراضي مدة ستين يومًا لمراجعة بلدية الاحتلال "للاتفاق على الثمن وتغيير الملكية"، فيما تعود ملكية تلك الأراضي لعدة عائلات مقدسيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يصادر عشرات الدونمات من حي جبل المكبر في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.