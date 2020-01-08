شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة معتصمين في إطلاق نار بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

تعرضت ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، مساء اليوم، إلى إطلاق نار قامت به مجموعة مسلحة مجهولة, أسفر عن إصابة عدد من المعتصمين بجروح.

وأفاد مصدر أمني عراقي، بأن الهجوم الذي انطلق من جهة جسر الحضارات أسفر أيضًا عن احتراق عدد من خيم المعتصمين، موضحًا أن الشرطة سارعت إلى تطويق مكان الحادث من أجل السيطرة على الموقف.