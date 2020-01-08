أوروبا ترفض تدخل أردوغان بليبيا.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي الشأن السياسي تقرأون: واشنطن: لا نسعى للحرب مع إيران لكننا مستعدون، وخبراء: تحرير سرت الليبية ضربة موجعة للأتراك، والاتحاد الأوروبي يرفض عزم تركيا إرسال عسكريين إلى ليبيا، و"الناتو" يعلن إعادة تمركز بعض عناصره في العراق، وبوتين في دمشق لأول مرة منذ 9 سنوات، وتونس ترفض طلب تركيا السماح لقواتها بالعبور إلى ليبيا، والسودان يحدد منتصف يناير لمؤتمر سلام الشرق، ووزير الخارجية البريطاني إلى بروكسل لبحث الوضع بالشرق الأوسط، والسودان يغلق مؤسسات وكيانات إخوانية جديدة.

وفي الاقتصاد: الإضراب يصل مصافي النفط.. والحكومة الفرنسية تواصل التفاوض، والجامعة العربية: مكافحة الفساد تسهم في إنجاح التنمية الاقتصادية، وأرامكو السعودية تعلن موقف عمليات الاستقرار السعري، وتسارع التضخم في منطقة اليورو بفعل أسعار الطاقة، وترامب يجني الثمار.. عجز أمريكا التجاري لأدنى مستوى في 37 شهرا، والهند تتوقع نموا 5% لتباطؤ الاقتصاد العالمي، ورئيس شيفرون: الإمدادات جيدة لسوق النفط رغم تصاعد التوتر بالشرق الأوسط.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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